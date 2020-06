Disneyland no reabrirá tras repunte de casos de coronavirus en California

Los parques temáticos de Disney en California -el original Disneyland Park y el nuevo Disney California Adventure- finalmente no abrirán el 17 de julio como habían anunciado, ya que las autoridades no habilitarán los protocolos de actividad hasta después del 4 de julio.



La noticia surge después de que este estado, al igual que otras zonas de Estados Unidos, haya registrado un repunte de contagios de coronavirus con 7.149 casos diarios a fecha del martes, lo que equivale a un incremento del 69 % en los dos últimos días.



"El estado de California ahora ha indicado que no emitirá pautas de reapertura de parques temáticos hasta algún momento después del 4 de julio. Dado el tiempo requerido para que podamos traer a empleados de vuelta al trabajo y reiniciar nuestro negocio, no tenemos más remedio que retrasar la reapertura", indicó Disney en un comunicado.



No se ha especificado una nueva fecha para que los parques temáticos retomen la actividad, tras casi cuatro meses cerrados.



Además, una docena de agrupaciones sindicales que representan a unos 17.000 trabajadores pidieron a la empresa que aplazara la reapertura ya que no sería "seguro".



También el gobernador de California, Gavin Newsom, alabó la decisión de Disney en un comunicado.



Se trata del cierre más largo en toda la historia del parque Disney original, que desde su inauguración solo había pausado su actividad en tres ocasiones: Durante los atentados del 11-S (2001), la mañana en la que mataron al presidente John F. Kennedy (1963) y por el terremoto de Northridge (1994).



Aunque Disney no aportó más detalles sobre las medidas de seguridad que tomará, dejó claro que la capacidad será limitada, restringirá el uso ilimitado de pases anuales y exigirá hacer reservas adelantadas



Existen un total de seis parques temáticos Disney en el mundo. Los de Shanghái y Hong Kong, en China, que ya han reabierto sus puertas, mientras que el de Orlando (EE.UU.) abrirá también el 1 de julio y el de París lo hará algunos días después, el día 15.