Distinto al discurso, la deuda si está en crecimiento: CEESP

A pesar de que el gobierno federal niega que haya aumento de la deuda pública, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que sí se incrementó.

En el Análisis Económico Ejecutivo semanal el organismo empresarial aseguró: "la verdad es que sí ha habido endeudamiento público adicional", al llegar a 52.7% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

"Hasta septiembre, el endeudamiento interno neto del sector público fue de 257.6 mil millones de pesos, de 532 mil millones de pesos autorizados para el año en la Ley de ingresos", explicó el CEESP.

Agregó que "en el caso de la deuda externa, hasta septiembre el endeudamiento neto externo fue de 17 mil 923 millones de dólares, poco más de tres veces lo aprobado para el año, que se limitó a 5 mil 300 millones de dólares".

La organización expuso que el discurso oficial es optimista y se habla de recuperación cuando en realidad "la información sólo muestra el efecto, casi automático o el "rebote", asociado a la reapertura de la actividad económica tras el confinamiento sanitario."

Detalló que se asegura que hay apoyos y recursos que permiten hacer frente a la crisis sanitaria y económica; sin embargo, la realidad es que "no hay partidas o acciones dirigidas específicamente para atender la emergencia económica y sanitaria".

Por ejemplo, no se contemplan recursos para la compra ni distribución eventual de una vacuna contra el Covid-19, y en materia económica tampoco hay una respuesta fiscal para contener la crisis que se vive.

De no haber cambio en las políticas actuales se requerirán al menos tres años para recobrar el ritmo de crecimiento prevaleciente en los años recientes, el cual era ya limitado e insuficiente para mejorar el nivel de vida o crear empleos.