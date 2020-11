Dos años de gobierno de AMLO y otras 3 polémicas

Este martes se cumplen dos años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México, tras 12 años de contender por la candidatura presidencial, en tres elecciones a nivel nacional.

Oriundo de Tepetitán, una población del municipio de Macuspana, Tabasco, AMLO, como se le llama en la prensa nacional, cumplió el pasado 13 de noviembre 67 años.

A unas horas de cumplir dos años al frente del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia de Covid-19 ha sido lo más difícil y doloroso que ha enfrentado este año.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo enumeró los problemas que ha enfrentado en el segundo año de su administración.

"Lo más difícil y doloroso ha sido la pandemia, es muy doloroso, lo que más nos ha afectado; en segundo lugar la crisis económica, pero muy distinta, porque la estamos enfrentando bien, bastó con no seguirla fórmula neoliberal, se empezó a rescatar al pueblo y ahí vamos saliendo".

Durante estos dos años gobierno, López Obrador ha enfrentado varias polémicas, empezando por una que anunció desde su candidatura presidencial.

El avión presidencial

Al igual que con el aeropuerto de Texcoco, la venta del avión presidencial fue uno de los estandartes de su campaña presidencial. AMLO hizo spots en los que decía que el avión "no lo tenía ni Obama" y que de llegar a la Presidencia, lo vendería.

Además, puso a la venta la aeronave, pero no salió como esperaba y no encontró comprador, por lo que optó por "rifarlo" el 15 de septiembre pasado, a pesar de la pandemia por coronavirus.

El costo que representó guardar el TP01, así como la rifa, fue de más de mil millones de pesos, por lo que la opinión pública realizó críticas al gobierno de Obrador.

Evo Morales

Tras unas elecciones polémicas en su país, en donde lo acusaron de interferir en los comicios, Evo Morales llegó a México, en donde lo recibió el gobierno de López Obrador.

A su llegada, el expresidente de Bolivia generó una crisis política en América Latina. En México, la oposición criticó a la 4T de apoyar a Evo, y pidió que no se le diera asilo político.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el costo para la dependencia para traer a México por orden presidencial desde Bolivia al exmandatario de ese país Evo Morales Ayma —tras haber renunciado a la presidencia en lo que él ha considerado como un golpe de Estado— fue de casi 2 millones de pesos, lo que aumentó la crítica en contra de la medida.

Sin embargo, hubo quienes dieron la razón a AMLO sobre el asilo político a Evo, por cueestiones humanitarias y por la tradición diplomática del país.

Humanismo vs Feminismo

En marzo pasado, cuando se acercaba el 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el Presidente se dijo "humanista", con lo que descartó ser feminista.

Los dichos del mandatario aumentaron las críticas de las feministas, quienes protestaron en varias ocasiones afuera de Palacio Nacional, cuando AMLO se encontraba en su conferencia mañanera.

Aunado a ello, el líder del PAN, Marko Cortés, trató de unirse al discurso del feminismo, lo que señaló López Obrador y generó más controversia al discurso del Presidente y los grupos de mujeres.