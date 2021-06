Edomex alista jornada de vacunación múltiple para adultos mayores

En el Estado de México este 2 de junio iniciará una jornada de vacunación múltiple en 32 municipios para aplicar primera y segunda dosis de vacunas contra el Covid-19 a adultos mayores de 60 años y de 50 a 59 años, así como a mujeres embarazadas adultas, informaron autoridades del Gobierno de México y estatales.

Los adultos mayores de 60 años de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Chalco, Valle de Chalco, Nicolás Romero e Ixtapaluca, recibirán la segunda dosis de vacunas del 2 de junio al 8 de junio, con excepción del 5 y 6 de junio para no interferir en el proceso electoral, informaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Además se vacunará en primera dosis a los adultos de 50 a 59 años en Coyotepec, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Papalotla, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Ozumba, Acolman, Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Huehuetoca, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla, Morelos e Isidro Fabela; y en segunda dosis a este segmento de la población en Toluca, Metepec y Huixquilucan.

Debido al proceso electoral se modificará el horario en los Módulos de vacunación de 8:00 a 18:00 horas los días 2, 3, 4, 7 y 8 de junio.

El sábado 5 y domingo 6 de junio permanecerán cerradas todas las sedes de vacunación, puntualizaron.

Quienes acudan a aplicarse la primera dosis deberán presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio original a nombre de la persona que se vacuna, así como el expediente de vacunación generado en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx. En caso de segunda dosis, una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio original a nombre de la persona que se vacuna, expediente de vacunación y contra-recibo otorgado en la primera aplicación.

Se recomienda a todas las personas llevar el expediente de vacunación impreso y llenado con la información solicitada, con excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha, esto facilitará el acceso a la sedes y agilizará el proceso.

La ubicación de las sedes, horarios y requisitos se puede consultar en el sitio web http://edomex.gob.mx/vacunacion.

En todos los módulos también podrán vacunarse las mujeres embarazadas mayores de edad con nueve semanas o más de gestación que radiquen en dichos municipios, indicaron autoridades.

La vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos, y en la medida de lo posible tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y en caso de estar en tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos, reiteraron.

Autoridades federales y estatales hicieron un llamado a continuar con las medidas sanitarias preventivas aunque ya hayan sido vacunados, como son correcto uso de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.