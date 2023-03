EE.UU. solicita consultas bajo el T-MEC contra México por maíz transgénico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- A Estados Unidos no le convenció el decreto que publicó México contra la importación el maíz transgénico para masa y tortillas y productos biotecnológicos, por lo que activó el mecanismo de consultas bajo el T-MEC --que es el primer pasos para iniciar un panel-- y advirtió que de no resolverse en esa vía utilizarán todas las opciones posibles.

La Oficina de Representación Comercial de Estado Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que esta solicitud de consultas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se realizará bajo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de dicho acuerdo.

Para Estados Unidos los temas que deberán atenderse para resolver este tema es que México base sus decisiones sobre bases científicas, que ayude a enfrentar el cambio climático y los retos de la seguridad alimentaria. Así como evitar toda interrupción al comercio de maíz y otros productos agrícolas y "si esos temas no son resueltos, vamos a considerar todas las opciones, incluso tomar los pasos formales para hacer cumplir los derechos estadounidenses bajo el T-MEC".

Gobierno mexicano no convenció a Estados Unidos

Esta solicitud de consultas mostró que a pesar de las diversas pláticas y visitas que realizaron las dos partes en torno al tema, el gobierno mexicano no convenció a Estados Unidos de que las medidas contra el maíz genéticamente modificado y otros productos biotecnológicos tengan bases científicas.

"Estados Unidos ha expresado repetidamente nuestras serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en la ciencia que cumpla con sus compromisos del T-MEC", dijo la representante de la USTR, Katherine Tai.

Agregó que estas políticas que prohíben la importación del maíz transgénico y otros productos biotecnológicos van contra la innovación.

"Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan. Esperamos que estas consultas sean productivas a medida que continuamos trabajando con México para abordar estos asuntos", explicó Tai en un comunicado.

Modificación del decreto

Lo anterior, a pesar de que el gobierno de México modificó el decreto de diciembre del 2020 y lo sustituyó por el del 13 de febrero del 2023, al dejar la prohibición solamente al maíz transgénico de masa y tortilla y eliminar la fecha para impedir la importación de grano para forraje o uso industrial.

Para el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, afirmó que a pesar del compromiso del gobierno estadounidense para mantener el diálogo "nos mantenemos firmes en nuestra opinión de que la trayectoria biotecnológica actual de México no se basa en la ciencia, que es la base del T-MEC".

El especialista en comercio exterior y ex negociador del TLCAN, ahora T-MEC, Jorge Molina, explicó que "uno de los objetivos principales del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias es que estas medidas no se utilicen como obstáculos encubiertos o medidas engañosas que prevengan o detengan el comercio".

Añadió que legisladores estadounidenses han dado estimaciones desde 5 mil millones de dólares anuales, hasta 74 mil millones de dólares durante la próxima década.

"Quien va a decidir cuál es el monto que resarcir va a ser el panel, como en un divorcio puedes pedir las perlas de la Virgen, pero el panel es el que va a definir cuál es el monto para compensar", expuso.