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El Ajolote, tren ligero de Xochimilco, listo para inauguración

La modernización del tren El Ajolote incluye diseño con imágenes de ajolotes y mejor señalización.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 04:01 p.m.
A
El Ajolote, tren ligero de Xochimilco, listo para inauguración

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El próximo

lunes 11 de mayo
será inaugurado el tren "El Ajolote", como será nombrado el Tren Ligero que circula de Taxqueña a Xochimilco, luego de su modernización y adquisición de 17 nuevos trenes, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada

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"El próximo lunes vamos a inaugurar el tren El Ajolote ya modernizado, ya con todos los transportes, los trenes nuevos. Ya balizado, ya con las estaciones adecuadas, ya va a ir funcionando como debe de ser", precisó en conferencia de prensa.
Este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que esta semana ya operan los nuevos convoyes —que destacan por tener un diseño con imágenes de ajolotes y color blanco, en lugar del azul que caracterizaba a este medio de transporte—. Además, aún se trabaja en detalles en algunas estaciones como es el mantenimiento de techumbres y colocación de salvaescaleras.
En un recorrido por la zona, esta casa editorial constató que los trenes en color blanco y con ilustraciones de ajolotes en tonos azules y rosas circulan con tiempos de espera aproximados de 10 minutos para los usuarios.
Será uno de los medios de transporte más útiles de cara al Mundial de junio próximo, debido a su cercanía con el Estadio Banorte donde tendrá lugar el partido inaugural.

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