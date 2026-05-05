El Ajolote, tren ligero de Xochimilco, listo para inauguración

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El próximo

será inaugurado el tren "El Ajolote", como será nombrado el Tren Ligero que circula de Taxqueña a Xochimilco, luego de su modernización y adquisición de 17 nuevos trenes, adelantó la jefa de Gobierno,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El próximo lunes vamos aelya, ya con todos los transportes, los trenes nuevos. Ya balizado, ya con las estaciones adecuadas, ya va a ir funcionando como debe de ser", precisó en conferencia de prensa.Este martes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que esta semana ya operan los—que destacan por tener un diseño con imágenes de ajolotes y color blanco, en lugar del azul que caracterizaba a este—. Además, aún se trabaja en detalles en algunas estaciones como es ely colocación de salvaescaleras.En un recorrido por la zona, esta casa editorial constató que losy con ilustraciones de ajolotes en tonos azules y rosas circulan conaproximados depara los usuarios.Será uno de los medios de transporte más útiles de cara alpróximo, debido a su cercanía con eldonde tendrá lugar el partido inaugural.