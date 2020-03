¿El coronavirus se transmite a través de periódicos y revistas?

Luego de que científicos estadounidenses indicaran la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, pues es estable en aerosoles, una nueva duda sale a la luz: ¿puede transmitirse a través de los periódicos o revistas impresas?

Según la Internacional News Media Association, hasta el momento no se ha reportado un caso de Covid-19 que se haya transmitido desde un periódico impreso, una revista impresa o un paquete impreso.

Según la asociación, la Organización Mundial de la Salud descartó que los paquetes generen contagios de Covid-19 entre la población.

"La probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa Covid-19 de un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas, también es bajo".

La empresa Hartford Healthcare aseguró que el virus no dura mucho tiempo en los objetos.

Por su parte, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que una persona se puede contagiar del Covid-19 al tocar una superficie contaminada, "pero no se cree que esta sea la forma principal de propagación".

Ante esto, el Internacional News Media Association indicó que no ha habido incidentes de transmisión en materiales impresos.

En un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la UCLA y los científicos de la Universidad de Princeton, mostraron la estabilidad del coronavirus en diferentes superficies.

En el documento, publicado en el "New England Journal of Medicine", explicaron que los niveles más bajos de posibilidades de transmisión de coronavirus fueron a través del cobre debido a su composición atómica y cartón, presumiblemente debido a su naturaleza porosa.

Los investigadores encontraron, también, que el coronavirus dura más en superficies lisas y no porosas.

"Los investigadores encontraron que el virus aún era viable después de tres días en plástico y acero inoxidable. Los investigadores dicen que eso no es tan siniestro como parece, ya que la fuerza del virus disminuye rápidamente cuando se expone al aire", indica el artículo.

Agregaron que el virus pierde la mitad de su potencia cada 66 minutos.

"Es un octavo infeccioso después de tres horas cuando aterrizó por primera vez en una superficie. Seis horas después, la viabilidad es solo el 2% del original", indicaron los investigadores.

El artículo del INMA indica que el virus no era viable después de 24 horas en cartón.

Ahora, para el papel, que es más poroso que el cartón, la viabilidad del virus es probablemente más corta.

Según el virólogo del Centro John Innes, George Lomonossoff, los periódicos son bastantes estériles debido a cómo se imprimen y el proceso por el que han pasado.

"Tradicionalmente, la gente ha comido pescado y papas fritas por esa misma razón. Entonces, toda la tinta y la impresión los hace realmente estériles. Las posibilidades de eso son infinitesimales", dijo en una entrevista a BBC Radio Scotland el 10 de marzo.

Ante esta preocupación, algunos editores han implementado las siguientes medidas para evitar la paranoia entre la población por el Covid-19:

-Entrega a domicilio

-Distribuidores de una sola copia

-Avisos sobre los procesos de impresión.

-Envolturas de plástico

Las conclusiones de la Internacional News Media Association señalan que toda la evidencia científica sugiere que las superficies de papel están a salvo del coronavirus.

"Los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y al proceso de impresión por el que pasan", agrega el artículo.