El Ejecutivo decidiría apoyo a permisionarios
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La propuesta de los concesionarios del transporte urbano para obtener recursos del presupuesto estatal de 2027 estará sujeta a las decisiones del Gobierno del Estado, advirtió el diputado del PVEM e integrante de la Junta de la Coordinación Política , Héctor Serrano Cortés.
Señaló que los transportistas no son propietarios del servicio público y deben ajustar sus planteamientos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo.
El legislador reconoció que existe una solicitud de los concesionarios para reunirse con diputados, pero sostuvo que las definiciones en materia de movilidad corresponden al gobierno estatal.
Por ello, señaló que ya buscaron a Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que cualquier propuesta de los transportistas se armonice con la política pública que tiene prevista la dependencia.
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