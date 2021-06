"El presidente de México es un gran tipo", dice Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump, viajó hoy a la localidad de Weslaco, Texas, en la frontera con México y defendió sus políticas antimigrantes, señalando que incluso el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de ser "un tipo increíble", quería que esas políticas funcionaran "porque él ve cómo millones de personas entran a su país".

En conferencia de prensa acompañado del gobernador de Texas, Greg Abott, y una delegación de parlamentarios republicanos, Trump aseguró que sus políticas como Quédate en México o el poner fin a Catch and Release (atrapar y soltar), fueron "maravillosas. Hice un trabajo increíble y la historia lo dirá".

Nunca, aseguró, "hubo una frontera más segura que la frontera sur que tuvimos".

Cuestionó a la actual administración del presidente Joe Biden por poner fin a esas políticas y dijo que hoy el país "está enfermo".

"Lograr que Quédate en México fuera una realidad nos costó mucho. Nos costó litigios, lidiar con México. Realmente creo que el presidente de México es un gran tipo. Sorprendentemente, él quiere que esto funcione, porque ve cómo millones de personas entran a su país. Por cada persona que atrapas, cuatro o cinco, dicen los expertos, logran entrar, pero creo que la cifra es mucho mayor. Es una frontera muy grande".

El exmandatario afirmó que el muro "detuvo gran parte de eso", pero que ahora la gente, las drogas -en particular el fentanilo- están entrando de nuevo.

Acusó al gobierno de Biden de querer "fronteras abiertas". El problema de este tipo de políticas, consideró, "es que los países están abriendo sus cárceles y están dejando salir a sus prisioneros... asesinos, traficantes de drogas, de personas, violadores, y están viniendo a Estados Unidos en niveles que no habíamos visto. No estaban viniendo con nosotros".

Sin mencionar en momento alguno la separación de familias y las críticas que recibió su política antiinmigrante, Trump se vanaglorió de que durante su administración presionó a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador para que aceptaran a los migrantes de regreso, so pena de dejar de otorgar recursos millonarios. Ahora, dijo, otra vez esos países no están aceptando a los migrantes de vuelta. "Me llevo bien con la gente de los tres países y con el presidente de México, que es otra cosa. Es un hombre fantástico, tiene convicciones diferentes, podría estar en el lado socialista, pero trabajamos muy bien juntos, es un hombre increíble, una persona increíble, y ama a México".

Tras la conferencia, Trump recorrió el muro, una obra que, dijo, había que "admirar". Se trata de su primera visita a esta zona desde que dejó la Casa Blanca, el pasado 20 de enero. El viernes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris viajó a la frontera para ver de cerca el problema migratorio.

La administración Biden defiende el cambio de política hacia una "más humana" en el trato a los migrantes, aunque advierte a todos aquellos que buscan viajar a Estados Unidos por una vía no legal que "no vengan".