El senador Miguel Ángel Osorio Chong da positivo a COVID-19

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó estar contagiado de Covid-19, a dos semanas de que el pleno del Senado discutiera y avalara la Ley de Amnistía. Se trata del primer senador mexicano con coronavirus.

"Les informo que me tuve que realizar la prueba del Covid-19, salí positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré resguardado en mi casa", escribió en sus redes sociales.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL detallaron que el senador y ex secretario de Gobernación se mantiene asintomático, y que la prueba que se la realizó a recomendación expresa.

El senador no forma parte de la Comisión Permanente del Congreso, que se instalará mañana en el Senado, por lo que no deberá asistir.

Hasta el momento los votos el PRI por aprobar un periodo extraordinario y avalar reformas a la Ley Federal de Presupuesto se mantienen en contra.

Les informo que me tuve que realizar la prueba del COVID-19, salí positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré resguardado en mi casa. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) May 1, 2020