Embajada de EU en México emite recomendaciones para el Mundial

A mes y medio de la realización de la Copa FIFA 2026 y ante la llegada de sus ciudadanos, la embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de recomendaciones para mantener la seguridad durante su estancia en nuestro país.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, compartió el número de emergencias 911 para estar en contacto con la policía, bomberos y servicio médico.

"Llame al 911 si está denunciando un delito que se está cometiendo o si alguien se encuentra en peligro inmediato", dijo.

La representación diplomática destacó la asistencia permanente para ciudadanos estadounidenses en México.

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"Si es posible, tenga a mano el nombre, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte del ciudadano estadounidense", pidió.

"La embajada de EU está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar apoyo de emergencia a estadounidenses puede contactarse llamando al +5255 2579 2000", destacó.