Emite CNDH recomendación al Estado Mexicano por feminicidios

La CNDH emitió la recomendación general 43/20 en contra del Estado Mexicano por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias.

La Comisión advirtió que "¡ya basta!" de la violencia en contra de las mujeres en México, que tiene raíces profundas que derivan de la discriminación reiterada y normalizada a través del tiempo.

"Conductas como el machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas, que no han sido atendidos y corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano, configuran un atentado en contra de la dignidad, la libertad y la integridad de las féminas".

Prueba de esto –dijo- es el incremento de los casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual al que se enfrentan en todo el territorio nacional, y que se evidencia en los 180 mil 646 casos registrados, tan sólo de enero a julio de este año, donde 549 corresponden al delito de feminicidio.

La Comisión considera urgente frenar la expresión más extrema e irreversible de las violencias cometidas hacia las mujeres: el feminicidio.

Por ello, dijo, es necesario redirigir, armonizar, modificar y fortalecer las políticas públicas, legislaciones, estrategias y planes de gobierno que permitan a las mujeres acceder de manera eficaz a mecanismos de protección en todos sus ámbitos.

En la recomendación general la CNDH solicita al Estado Mexicano realizar un reconocimiento conjunto, público y abierto de la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país por razón de género.

Se solicita un diagnóstico operativo que permita identificar las grandes áreas de oportunidad que se tienen y realizar adecuaciones en las líneas telefónicas de atención de emergencias, para generar un sistema de emergencia específico y accesible, distinto a la línea 911, que permita a las mujeres solicitar asistencia.

"Sabemos que ninguna acción es capaz de recuperar la vida de una mujer víctima de feminicidio, pero es imperioso que se otorguen, con carácter urgente, los apoyos correspondientes a las personas que hayan sido afectadas por este delito".

Señaló que este es un llamado al Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones y a no dejarlas solas en esta crisis alarmante de violencia en su contra.

"Esperamos que, a la brevedad, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, reconozcan la gravedad de las denuncias que presentan las mujeres y se ocupen de brindar soluciones, y no dilaciones, a todas las violencias generadas en su contra".