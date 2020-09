Empresario quita demanda a Domínguez Servién

El empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa se desistió de la demanda por daño moral que presentó contra el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y del fiscal General de la entidad, Alejandro Echeverría Cornejo, al no tener y no presentar pruebas que sustentaran su acción.

El abogado Horacio Gómez Mendieta, representante de Bustamante Figueroa, informó del desistimiento que presentó ante la jueza Cuadragésimo Quinta de lo Civil de la Ciudad de México, Luz del Carmen Guinea Ruvalcaba, por lo que ya no hay demanda contra Domínguez Servién y Echeverría Cornejo, y añadió que nunca existió el daño moral y que la demanda que presentó respondió a una estrategia jurídica, pero nunca tuvieron pruebas para sustentarla.

En entrevista a la salida del juzgado, el abogado Gómez Mendieta dijo que no tenían pruebas para demostrar algún ilícito o ánimo de ofender de parte del mandatario estatal o del encargado de la justicia en Querétaro.

"Fue el desistimiento de Hugo Bustamante, mi cliente, nos desistimos de la acción, es decir, ya no hay demanda contra el gobernador, contra el fiscal, en realidad se había demandado un daño moral que no existía, simplemente fue una estrategia jurídica, pero no teníamos pruebas para demostrar algún ilícito o ánimo de ofender", explicó.

En entrevista telefónica, Bustamante Figueroa apoyó el desistimiento y expuso que su representante legal tiene todo su respaldo.

Cabe recordar que Bustamante Figueroa tuvo un conflicto con José Antonio Rico Rico relacionado con Caja Libertad y la venta de un edificio, en donde involucró al gobernador de Querétaro y al fiscal General del estado. Sin embargo, el abogado Gómez Mendieta aceptó que ninguno de los funcionarios queretanos intervino y no tienen ninguna relación con Caja Libertad.

"El señor gobernador no intervino, no tuvo por qué participar ahí y únicamente el problema era Libertad, José Rico y Hugo Bustamante. Bustamante me contrata a mí y yo demando aquí y no teníamos por qué demandar aquí al gobernador, fue una estrategia jurídica y ya se acabó", explicó.

En este caso, en el que el abogado Carlos Dávalos defendió a Domínguez Servién, se aceptó que el gobernador no tuvo nada que ver en este litigio y sólo se le involucró por el dicho de Rico, quien dijo que presuntamente tenía algo que ver, pero no hay pruebas.

"No hay nada qué ver [de Domínguez con Caja Libertad], se le involucró porque en el dicho de Rico con Bustamante, aparentemente el gobernador tenía que ver algo con Libertad, pero no hay prueba alguna. Con esto se acaba definitivamente el asunto", explicó el abogado.

El año pasado, Bustamante Figueroa denunció a Rico Rico y al abogado Juan Collado, lo que lo mantiene en la cárcel y en esa querella involucró al gobernador de Querétaro y al fiscal, pero no pudo sustentar esta demanda en contra de los funcionarios y se desistió.