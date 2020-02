En caso Fátima no se dará recompensa; las capturas fueron resultado de una investigación, justifica la FGJ

Por el caso Fátima, la FGJ no entregará la recompensa de 2 millones de pesos a pesar de que recibieron información clave para dar con el paradero de los imputados por secuestro agravado y feminicidio, Gladis Giovana y Mario Alberto.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara, dijo que esto se debe a que la detención se logró como resultado de la investigación emprendida por la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque reconoció la participación ciudadana.

"Fue resultado de una investigación de las autoridades, donde la participación de la ciudadanía fue importante, pero esa no fue la noticia [de la tía], sino resultado de un trabajo de investigación", justificó Ulises Lara.

Esto a pesar de que recibieron información de diferentes personas: el casero que rentaba el domicilio de San Felipe de Jesús número 17, en la colonia San Felipe, alcaldía Xochimilco, en donde asesinaron a la niña, además del reporte en donde se precisaba el nombre de la responsable del secuestro, el cual entró vía 088, que recibió la unidad de asuntos especiales de la FGJ.

No obstante, el aseguramiento de los sujetos en el Estado de México también se derivó luego de que la tía de Mario Alberto pidiera el apoyo policial para su detención.

Actualmente, Mario Alberto y Gladis Giovana se encuentran presos y vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y feminicidio de la menor Fátima Cecilia, a quien secuestraron el pasado 11 de febrero.

La menor de siete años fue asesinada en el domicilio en donde ambos vivían con sus tres hijos y en donde Mario, en reiteradas ocasiones, la agredió sexualmente; tras asesinarla, abandonaron su cuerpo en Tláhuac.

Se espera que en cuatro meses, la FGJ termine la investigación complementaria para que inicie la etapa intermedia del proceso, esto es un camino previo a la apertura del juicio oral, en donde se busca la pena máxima para los inculpados.