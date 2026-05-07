¿En Día de las Madres hay descanso obligatorio?

En México, una de las fechas más importantes para miles de familias es el 10 de mayo, día en que se celebra el Día de las Madres. Ante esta conmemoración, muchos alumnos y padres de familia se han preguntado si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá clases o dará un puente escolar para festejar a las mamás.

La duda surge porque, cada año, varias escuelas realizan festivales, convivios y actividades especiales para reconocer a las madres de familia, lo que incluso provoca ajustes en algunos planteles educativos; por lo que a continuación te lo decimos.

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-----¿La SEP suspenderá clases el 10 de mayo?Aunque la SEP no contempla un puente oficial por el Día de las Madres, este 2026 la fecha cae en domingo, por lo que estudiantes y trabajadores podrán disfrutar del fin de semana junto a sus familias sin afectar las actividades escolares.Por ello, padres de familia y alumnos deberán mantenerse atentos a los avisos internos de cada escuela para conocer si habrá cambios en horarios, festivales o suspensión de actividades.-----¿La SEP dará puente por el 10 de mayo?De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, el Día de las Madres no está marcado como día de descanso obligatorio, por lo que las clases se mantienen de manera normal.Sin embargo, algunas escuelas de nivel básico podrían reducir horarios o suspender actividades académicas el viernes 8 de mayo, para llevar a cabo festivales y celebraciones alusivas al 10 de mayo, decisión que dependerá de cada plantel educativo.-----¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el Día de las Madres?El 10 de mayo tampoco está considerado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que la mayoría de trabajadores deberán laborar de manera habitual, salvo que sus empresas otorguen permisos o celebraciones especiales.-----¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo en México?La celebración del Día de las Madres en México tiene una larga tradición que comenzó oficialmente en 1922. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el país fue el primero en América Latina en adoptar esta conmemoración.La elección de mayo se relaciona con el mes dedicado a la Virgen María, mientras que el día 10 fue elegido porque antiguamente los pagos salariales se realizaban "por decenas".Otras versiones señalan que la idea comenzó años antes en Oaxaca, luego de que la esposa de un presbítero metodista encontrara una publicación extranjera sobre esta celebración y decidiera impulsarla en México.Con el paso de los años, la fecha adquirió gran relevancia cultural y social en el país. Incluso, en 1949 se inauguró en la Ciudad de México un monumento dedicado a las madres mexicanas, consolidando una tradición que cada año mueve festivales escolares, reuniones familiares y celebraciones.