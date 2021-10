En G20, Ebrard exige a países ricos cumplir compromiso

El canciller Marcelo Ebrard, aprovechó la cumbre del G20 para insistir en el cumplimiento del compromiso hecho por los países ricos del mundo, de aportar 100 mil millones de dólares a las naciones en desarrollo para su acción climática, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Durante su participación en la plenaria, el secretario recordó que en México se está aplicando programa de reforestación más grande del continente; "ahora están trabajando en esa reforestación 400 mil personas", sin embargo, reconoció que no es suficiente para alcanzar las metas en materia de cambio climático.

"Todos estamos haciendo un esfuerzo importante pero hay que concentrarnos, como aquí se dijo en la implementación y para implementar tenemos que ser justos y el esfuerzo tiene que ser proporcional, país por país, eso significa que si se han mencionado 100 mil millones de dólares que debían haberse aplicado en el 2020 o a partir de 2020 y hasta 2025 estamos en un momento crítico para que efectivamente se implementen y sea claro cómo se van a aplicar, van a tener que ser recursos públicos porque los países que los necesitan no tienen capacidad de endeudamiento", advirtió.

El funcionario federal celebró que en el punto 25 de la declaración del G20, se estableció que a partir de cuándo mucho 2023 se van a poder contar con esos fondos.

"Qué bueno que así sea y reiterar la importancia de esta decisión, de que se traduzca en un ejercicio de justicia, de un compromiso proporcional de los países, México está en la mejor disposición de participar por supuesto como lo hemos hecho en el pasado, pero es muy importante que tengamos claro que esto significa que los países en una situación más difícil van a tener una mano solidaria del G20 para poder cumplir sus metas de adaptación y de mitigación", indicó.

Por otra parte, el canciller pidió incluir el tema de la migración como uno de los asuntos a atender con carácter de urgente.

Explicó que, como resultado de la pandemia, la migración se ha incrementado sustancialmente; "tenemos grandes movimientos migratorios en América Latina y en todo el mundo, y es de reconocerse que se haya asumido ese tema, se haya incluido ese tema y se considere como algo fenómeno que debemos atender en conjunto".

Agregó que México está trabajando con países de América central, aplicando inversiones importantes "para ayudar a que la migración no sea forzada, y sin duda en la recuperación que vendrá, la dimensión de la migración es una de las dimensiones sociales más importantes".