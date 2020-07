En Grito de Independencia se recordará a fallecidos por Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la próxima ceremonia del Grito de Independencia se recordará a los fallecidos por Covid-19, así como al personal de salud que combate la pandemia que en México ya suman más de 46 mil fallecidos.

En conferencia de prensa, y ante la exigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para que el Ejecutivo federal cancele la ceremonia del Grito para evitar posibles contagios de coronavirus, el mandatario aseguró que no se puede olvidar a los padres de la patria, por lo que reafirmó que la celebración se llevará a cabo, pero con medidas de sana distancia.

"Tenemos que estar recordando siempre a los fallecidos por la pandemia, siempre, y siempre externando nuestro pésame a sus familiares, todo el tiempo vamos a estar pendientes.

"Y también reconociendo la labor de los médicos, de las enfermeras, que están padeciendo ya de mucha fatiga porque son muchos días y, sin embargo, ahí están salvando vidas. Tenemos que estar reconociéndolos. Estos actos de la Independencia son actos también para reconocimiento de médicos, de enfermeras y recordar a los fallecidos y abrazar y externar nuestro sentir, nuestro pésame a sus familiares; o sea, no son actos protocolarios como eran antes".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que en el periodo neoliberal se buscó que los mexicanos se olvidaran de los héroes de la Independencia y de la Revolución Mexicana y que ejemplo de esto, indicó, fue la cancelación del desfile del 20 de noviembre.

"¿Qué se sabía de Hidalgo? Nada más que había convocado a abolir la esclavitud, que había luchado por la independencia, hasta ahí; pero Hidalgo fue un luchador social excepcional, bueno, el primero en proclamar la abolición de la esclavitud, que dio su vida por eso.

"¡Cómo nos vamos a olvidar de los padres de nuestra patria! Así querían los neoliberales, que se cancelara la historia, que no nos acordáramos de los fundadores de nuestra gran nación, era el fin de la historia. Por eso quitaron desfile, ya no se conmemoraba el 20 de noviembre, tan importante, el llamado de Madero a derrocar a la dictadura porfirista para liberar al pueblo de México, es una revolución social del mundo. ¡Cómo vamos a olvidar!".

Reiteró que la noche del próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México habrá 500 personas con antorchas representando a todos los estados del país.

"¿Por qué la antorcha? Para que no se apague la llama de la esperanza, que no se ha apagado la llama de la esperanza, que tengamos la confianza de que vamos a salir adelante, como hemos salido siempre los mexicanos, por nuestras culturas. Ante adversidades, ante epidemias, ante inundaciones, terremotos, malos gobiernos, siempre salimos y ahora vamos a salir también adelante", agregó.