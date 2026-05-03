En México, el 3 de mayo se honra la Santa Cruz

CIUDAD DE

, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Este domingo

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se llena de tradición con ladel, una fecha que va más allá de lo religioso para convertirse en uny trabajo.Aunque su origen se remonta al cristianismo, con el paso del tiempo esta conmemoración adquirió un significado único en el país, al vincularse con el. Hoy, la cruz no solo representa fe, sino también protección, esfuerzo y orgullo para miles de albañiles que la colocan en lo más alto de las obras como señal de bendición y-----¿Por qué se celebra elelLa historia se remonta aly está relacionada con, madre de Constantino, quien realizó una peregrinación a Jerusalén en busca de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Durante excavaciones en else encontraron tres cruces, y para identificar la verdadera se probó su poder al tocar a una mujer enferma. Solo una logró sanarla, lo que confirmó su autenticidad.A partir de ese momento, else convirtió en un evento clave para lay comenzó a conmemorarse cada. Con el paso del tiempo, lase transformó, integrando elementos culturales como la decoración de cruces, danzas y reuniones comunitarias.-----¿Por qué también es elenEn el país, esta fecha adquirió un significado especial al vincularse directamente con el. La cruz se adoptó como símbolo de, por lo que es común verla colocada en lo más alto de los edificios en proceso como una forma de pedir seguridad y éxito en los trabajos.Esta tradición convirtió alen el, una jornada en la que se reconoce el esfuerzo de quienes participan en la construcción.Por ello, más allá de lo religioso, la cruz representa también ely lade concluir cada proyecto-----¿Cómo se vive esta tradición actualmente?En la actualidad, lasigue muy presente en todo. Las obras se llenan decon flores y papel de colores, se realizany los trabajadores suelen organizarpara conmemorar la fecha.En muchos casos, los encargados de las construcciones realizany ofrecencomo parte del