En Morena figura de encuestas está muy desgastada: Monreal

El líder del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo que en Morena la figura de las encuestas para elegir a candidatos ya está muy desgastada, por lo que empuja las elecciones primarias, para que en la nominación del próximo abanderado a la presidencia de la República se abra y si lo hace, hay que abrirlo.

Al asistir con un numeroso grupo de Senadores de la República a la toma de protesta del nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que desea ganar la nominación a la buena, sin que ya no lo inviten seguido a desayunar a Palacio Nacional.

Monreal Ávila explicó que ya no es invitado asiduo a Palacio Nacional pero mantiene la comunicación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para dialogar y conocer puntos de vista de diversos temas.

En una entrevista con medios electrónicos en el Congreso del Estado, previo a la sesión al inicio a la celebración de la sesión solemne del Poder Legislativo comentó que desde 1997 tiene una relación cercana con el ejecutivo estatal, quien tiene su propio estilo de gobernar, por lo que no le preocupa no desayunar los lunes tamales y guisos, entre otros platillos.

Afirmó que nunca se va a pelear con el ejecutivo federal, puesto que tienen 24 años de andar juntos, con criterios distintos en algunos puntos de vista.

Sobre su mensaje, con el arribo a la gubernatura de Sinaloa, el Senador con licencia, Rubén Rocha, indicó que va a estar pendiente de su desarrollo, puesto que lo une amistades con muchos políticos de esta entidad, entre ellos, los exgobernadores, Francisco Labastida Ochoa, Juan Millán Lizárraga y Mario López Valdez, con los que compartió escaños.