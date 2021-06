"En Oaxaca no se hace politiquería", responde Murat a Silvano Aureoles

"En Oaxaca se hace política y no politiquería", respondió Alejandro Murat a los señalamientos de su homólogo de Michoacán, Silvano Aureoles, quien acusó al gobernador de Oaxaca de estar "alineado" a Morena, aún cuando pertenece a otro partido.

En declaraciones hechas a medios locales y nacionales, Alejandro Murat dijo que "con mucho gusto le mando el manual, para que no tenga que hacer horas de espera en Palacio Nacional", en referencia a las cuatro horas que el gobernador Aureoles estuvo sentado afuera de palacio este martes, en la Ciudad de México, en espera de ser recibido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Yo creo que hay dos tipos de hacer política, los que nos coordinamos y trabajamos y damos resultados para nuestra población y los que hacemos cola y no nos reciben, yo le apuesto más a construir y darle resultados al pueblo. No es un tema de cariño ni de partidos, nos debemos al pueblo... y en Oaxaca damos resultados; la pregunta es si Michoacán los da", concluyó, contundente, el gobernador de Oaxaca.

El mandatario michoacano acudió a Palacio Nacional para entregar documentos que, dijo, prueban la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones del pasado 6 de junio, en favor del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Esto luego de que Aureoles acudió a una entrevista en televisión nacional, el pasado 23 de junio, en la que lanzó dichas acusaciones; el presidente López Obrador le respondió en La Mañanera del día siguiente y exigió al gobernador que presentara las pruebas correspondientes.

"El futuro de México está en riesgo, voy acudir ante la Suprema Corte y las instancias internacionales que sean necesarias para denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país", expresó el gobernador de Michoacán en sus redes sociales, tras no ser recibido en palacio.

Al respecto, López Obrador informó desde temprano que no recibiría al gobernador, "porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral, y si se trata de una acusación sobre un ilícito pues hay que acudir a la fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa La Mañanera".

La postura de Murat ha sido clara con respecto a su relación con la 4T y la oposición que algunos gobernadores han suscrito en contra de la misma. En una entrevista con EL UNIVERSAL en noviembre de 2020, el gobernador señaló que su prioridad, por encima de los conflictos, son los oaxaqueños:

"En política debes tener oficio y elegir. Yo como gobernador he marcado una posición en la que entendemos la política como un instrumento para construir y por supuesto, en el que entendamos que aun siendo de fuerzas políticas diferentes, la prioridad son los oaxaqueños.

"Mis prioridades han sido claras: coordinarnos en salud para salvar vidas, y la parte de infraestructura y financiamiento para reactivar la economía, pero también para llevar a cabo los proyectos de fondo que Oaxaca necesita", dijo en ese entonces.