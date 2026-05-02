En Palenque no decae apoyo a AMLO; Sheinbaum realiza gira

"Queremos mucho al licenciado (Andrés Manuel) López Obrador", expresan pobladores de Palenque, donde reside el expresidente de México en su retiro.

A las 07:00 horas ya se escucha el canto de las guacamayas, se da la apertura de negocios y se siente un calor que podría alcanzar hasta los 40 grados por la tarde.

En Palenque agradecen a Andrés Manuel López Obrador por llevar "desarrollo" a esta ciudad chiapaneca: "Nos hizo una universidad, hizo muchas cosas". También conspiran que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visita Palenque "se cae la señal" su teléfono e internet.

Quienes trabajan alrededor de la quinta "La Chingada", donde reside López Obrador, son reservados y procuran no hablar de "el licenciado".

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A casi dos años de las elecciones presidenciales de 2024, una lona con la imagen de la excandidata Xóchitl Gálvez cuelga de una casa a 20 metros de "La Chingada" sobre la avenida Palenque - Pakalná y manda un mensaje en el lugar de descanso de López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una gira desde el viernes en Palenque, donde inauguró el Ecoparque "La Ceiba" y supervisó la conexión del Tren Maya con el Tren Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

Incluso en su discurso de ayer, la titular del Ejecutivo federal aprovechó para saludar a López Obrador.

"En 2018 llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive en Palenque, no sé si ande en Palenque, pero vamos a mandarle un aplauso para que nos escuche", expresó.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en su gira de este viernes y sábado por Palenque fuera a reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de "La Chingada" se observaron arreglos.

En el lugar donde reside el expresidente de México no se ve seguridad especial y en los alrededores se aprecian obras con maquinaria y de construcción. Un letrero anuncia en venta el terreno de al lado.

Para este sábado 2 de mayo, la Mandataria federal tiene programado el anuncio de becas para estudiantes de licenciatura.