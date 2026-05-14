En Yucatán el 40% de pequeños comercios aceptan pagos electrónicos
El 40% de las tienditas en Yucatán ya utilizan sistemas digitales para pagos y administración.
A
MÉRIDA, Yuc., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope),Luis Enrique Contreras Ramírez , señaló que en Yucatán 40 por ciento
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de las tienditas y pequeños comercios ya utiliza herramientas digitales para cobrar o administrar sus negocios.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en Yucatán opera 157 mil 391 establecimientos comerciales, de los cuales 5 mil 903 son pequeños negocios o tienditas, es decir, 33 por ciento del total.
"Actualmente, es más común que las tienditas operen con aplicaciones de control de inventario, registros digitales de ventas y sistemas de pago electrónico mediante transferencias o códigos QR, lo que significa un abandono de métodos tradicionales basados únicamente en efectivo y libretas", aseguró.
Indicó que esta tendencia forma parte de una transformación más amplia en el comercio local, donde la digitalización y el cambio generacional están redefiniendo la forma en que operan miles de pequeños negocios en Yucatán.
Destacó que este cambio se debe a la incorporación de las nuevas generaciones a este sector comercial, pues hijos y nietos impulsan la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las tienditas.
Contreras Ramírez afirmó que la digitalización se ha vuelto un elemento clave para la competitividad de los pequeños comercios, especialmente ante consumidores que ahora prefieren pagos rápidos con tarjeta o celular, así como transacciones sin uso de efectivo.
Aunque reconoció que aún existen negocios que operan con sistemas tradicionales, afirmó que cada vez hay mayor apertura para capacitarse y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.
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