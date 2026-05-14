En Yucatán el 40% de pequeños comercios aceptan pagos electrónicos

MÉRIDA, Yuc., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope),

, señaló que en Yucatán

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de las tienditas y pequeños comercios ya utilizapara cobrar o administrar sus negocios.El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática () en Yucatán operacomerciales, de los cuales 5 mil 903 son pequeños negocios o tienditas, es decir, 33 por ciento del total."Actualmente, es más común que las tienditas operen con aplicaciones de, registros digitales de ventas ymediante transferencias o, lo que significa un abandono de métodos tradicionales basados únicamente en efectivo y libretas", aseguró.Indicó que esta tendencia forma parte de unamás amplia en el, donde lay el cambio generacional están redefiniendo la forma en que operan miles de pequeños negocios en Yucatán.Destacó que este cambio se debe a la incorporación de lasa este sector comercial, pues hijos y nietos impulsan la adopción dedentro de las tienditas.Contreras Ramírez afirmó que lase ha vuelto un elemento clave para lade los pequeños comercios, especialmente ante consumidores que ahora prefierencon tarjeta o celular, así como transacciones sin uso de efectivo.Aunque reconoció que aún existen negocios que operan con, afirmó que cada vez hayparay adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.