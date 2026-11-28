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CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Con la participación de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, este viernes se realizó la Reunión Regional de la Zona Noreste del País, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Los trabajos se realizaron en las instalaciones del Polideportivo de Ciudad Victoria, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y las acciones de búsqueda, al escuchar los planteamientos de las familias y atender sus necesidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez expresó que, "para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional. Y por ello nos ha instruido a mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y autoridades de todos los niveles de gobierno".

La fiscal General de la República Ernestina Godoy, reiteró la disposición para "continuar participando en estos espacios de diálogo, escuchar sus voces y recuperar sus experiencias es indispensable para identificar áreas de oportunidad, fortalecer la coordinación interinstitucional y, sobre todo, impulsar mejoras en nuestros procesos de trabajo".

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El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la disposición de abrir este diálogo directo y franco, para atender de frente y con responsabilidad "un tema tan complejo al que debemos mostrar toda nuestra empatía, nuestra solidaridad, sobre todo debemos demostrar eficacia y resultados".

Afirmó que se ha mantenido un diálogo con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, de manera individual y través de los colectivos, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a través de las comisiones estatales, la FGJ y la Secretaría General de Gobierno.