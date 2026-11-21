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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió un fracaso para quienes quieren deslegitimar las elecciones de 2027 y expresó que "nunca más fraudes electorales".

Al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo aseguró que hoy México vive una nueva etapa de democracia y libertades.

"Se acabaron los grupos y los privilegios del poder. Gobernamos con austeridad, honestidad y principios porque la autoridad moral no se impone, se construye con una vida de congruencia, convicciones y compromiso con México", sostuvo la Jefa de Ejecutivo.

Agregó que "aquellos que ansían regresar por sus fueros y privilegios, desesperados ante su falta de respaldo popular, intentan debilitar este proyecto de transformación que no es otra cosa que la conquista de la democracia y la justicia social del pueblo de México".

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"En estos dos años lo han intentado todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado; fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias; fracasaron hace un año con sus llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles; fracasaron por la calumnia deliberada de que este gobierno protege a la delincuencia; fracasaron al buscar la injerencia extranjera.

"Y que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones de 2027", externó.

Al acusar una "nueva farsa", recalcó que la oposición se sabe derrotada y busca sembrar dudas sobre un proceso electoral que será "ejemplo histórico" de respeto al voto.

"Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales, la democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia", añadió.

Al señalar a "intelectuales que cambian de postura según su conveniencia", la Presidenta sostuvo que los ataques contra su administración son porque "les estorba nuestro honestidad, saben que no nos someteremos ni a los intereses de quienes antes saquearon el país ni a ningún poder extranjero".

"No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño, contamos con la fuerza de la mayoría de los mexicanos, especialmente de quienes fueron históricamente olvidados", dijo.

Convocó sin distinción a "seguir marchando por la senda del bienestar y el progreso".

"El camino de la democracia con justicia no tiene marcha atrás. El camino de la soberanía lo marcaron nuestros héroes y heroínas".