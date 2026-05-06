Encuentran en Zacatecas a presunta secuestradora de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

, quien por más de una década anduvo a salto de mata en diversos estados del país, fue ubicada y

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enLadel Estado giró unaen contra de, por el delito deLapresuntamente participó en elde una mujer encon otras personas, entre ellas, condenado a 50 años de prisión por ese hecho en septiembre de 2015.Ladel Estado de Aguascalientes informó que derivado derealizadas por elementos investigadores, se logró establecer la identidad de la ahora, lo que permitió avanzar en la"Tras diversos procesos de litigación, la autoridad judicial concedió laen contra de Alejandra 'N', misma que fue cumplimentada con el apoyo de autoridades homólogas de, quienes realizaron suconforme a los protocolos establecidos", detalló la fiscalía.Una vezal estado de Aguascalientes fue puesta a disposición de unque le dictó en su contra unLa imputada habitaba unen laDe acuerdo con el contenido de la averiguación previa integrada en su contra, eldiversos sujetos presuntamente privaron de la libertad a la víctima en el interior de unubicado en el fraccionamiento, en esta ciudad.Las investigaciones establecen que losa un hombre, lo ataron de pies y manos, le cubrieron los ojos y lo subieron a un"Durante estos hechos, presuntamente la imputada Alejandra 'N' en compañía de otra mujer,la salida del establecimiento para facilitar la comisión del delito".Posteriormente, los presuntos secuestradoresa losde la víctima la cantidad dea cambio de suUna vez que recibieron elmediante el depósito, el afectado fue abandonado en las inmediaciones del balneario Mundo A, donde recuperó su libertad.