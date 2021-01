Enfermera de área Covid en EU gana un millón de dólares en Lotería

Una enfermera de Carolina del Norte que atiende a pacientes de Covid-19 se ganó un millón de dólares en la lotería. La enfermera, identificada como Terry Watkins, de Durham, quien trabaja en una unidad de atención a enfermos de coronavirus se ganó la Lotería de la Educación del estado.

Ella fue la afortunada ganadora, de entre más de 513 mil participantes, de acuerdo con la información publicada en el sitio web de la lotería. Allí, Watkins señaló que cuando le notificaron que había ganado no lo creyó. "Pensé que era un fraude. Estaba un poco molesta, en realidad", contó en el sitio. "Pensé que no era real, que no podía ser real. Aún no me lo creo, estoy en shock".

Watkins dice que, después de todo lo que ha visto en la unidad donde trabaja, se siente "bendecida" con el premio. Optó por la segunda alternativa, y tras pagar impuestos federales y estatales, le quedaron 424 mil 500 dólares. Watkins dijo al sitio que no sabe qué hará con el dinero. "Me lo voy a tomar con calma. Me encantaría una nueva casa, pero tengo que darme tiempo para pensar bien".