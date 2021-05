Enfermero muestra en video la disminución de pacientes Covid

En un video que circula en redes sociales se muestra el área de un hospital donde, se asegura, ya no hay pacientes con el virus de SarsCoV-2. El clip es narrado por un enfermero del hospital de Monterrey, Nuevo León.

El usuario de TikTok @alexisibarra638 difundió el video donde se observan camas de hospital vacías y dijo que el lugar antes era un área para atender pacientes con Covid-19, pero que desde el martes 27 de abril ya no hay personas atendidas con el virus en esa área.

El enfermero mencionó que se encuentra en el Departamento de Medicina Interna Hospital Regional 02 del ISSSTE, que en comentarios que acompañan al video se aclara que está ubicado en Monterrey.

"Antes aquí era una zona de tristeza, con pacientes malos, graves, muchas muertes, muchos seres queridos fallecieron, pero el día de hoy, 27 de abril del 2021, Departamento de Medicina Interna 02 Hospital Regional del ISSSTE, cero pacientes Covid y es un orgullo. Después de tanta lucha, se pudo vaciar esto. Así que cuídense mucho, éxito y buena vibra"

Sin embargo, en otra grabación explicó que no fue por una razón comercial que grabó el video, esto luego de que hubo comentarios donde aseguraban que recibió dinero para decir y mostrar que ya no había pacientes con coronavirus en el lugar donde trabaja.

"Nada más acalarando un punto, hay gente que todavía sigue diciendo que nos pagó el gobierno por el comercial, y nada qué ver. Nada más aclaro una cosa, yo solamente hablé de mi departamento, no hablé del hospital en general. En terapia intensiva aún quedan unos cuatro o cinco pacientes de Covid, pero ya en estado grave"

Posteriormente aclaró que solo el área que mostró es donde ya no hay pacientes infectados con el virus, pero aún hay pacientes en otras zonas del hospital que se encuentran en terapia intensiva.

"Yo hablé de mi departamento porque ya estamos libres de Covid, ya pasamos a área blanca, ya somos un área normal".

El primer video ha alcanzado más de 59 mil visitas y 3 mil 547 comentarios entre felicitaciones por haber erradicado hasta el momento el virus entre los pacientes, pero también reclamaciones que aseguran que fue un video pagado.