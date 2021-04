Enfrentamiento deja un policía muerto y dos lesionados en Tepatitlán

Un policía estatal murió y dos más resultaron heridos durante un enfrentamiento con civiles en el municipio de Tepatitlán, en la región de Los Altos de Jalisco. Los hechos se registraron cuando los policías realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Río Balsas, en la colonia Jardines de la Rivera, pero al llegar a la esquina con Río La Duquesa fueron atacados de manera sorpresiva por varios sujetos que utilizaron armas de grueso calibre. Los oficiales repelieron la agresión e hicieron huir a los atacantes, pero tres policías resultaron lesionados.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, policías municipales y personal de la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron en apoyo y montaron un operativo por tierra y aire para dar con el paradero de los responsables, pero no se obtuvieron resultados. Personal de la Cruz Roja municipal arribó al lugar para brindar los primeros auxilios y confirmaron el deceso de un policía; a los heridos los trasladaron a un hospital para recibir las atenciones necesarias, donde reportaron su estado de salud como estable. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó los hechos a través de sus redes sociales y se comprometió a apoyar a las familias de los uniformados.

"Con coraje, pero también con firmeza, le decimos a esos delincuentes que los operativos no van a terminar, que su cobardía que hoy nos arrebató a un compañero no nos va a detener, sino todo lo contrario. Por honor y respeto a su memoria, no nos van a doblegar", escribió el mandatario. Indicó que hay quienes buscan "jugar a la política" con el tema de seguridad, por lo que pidió que se entienda "que en el combate a la delincuencia se arriesgan vidas, se derrama sangre y causa mucho dolor", por lo que son necesarias la seriedad y la coordinación.

"A la familia de nuestro compañero, a la corporación, compañeros y seres queridos, mi más sentido pésame. Personalmente estaré pendiente de que su familia tenga todo nuestro apoyo", señaló. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado condenó el ataque y señaló que personal de la institución ya se encuentra realizando el acompañamiento a los familiares del oficial caído para brindarles apoyo psicológico y legal para realizar los trámites que sean necesarios. Desde el pasado 16 de abril, varias corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en esta región del estado debido al aumento de delitos de alto impacto en la zona.