Enjambre de abejas ataca a turista menor en playa El Maviri
La menor fue trasladada al IMSS de Los Mochis tras presentar lesiones y síntomas de intoxicación por picaduras.
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CULIACÁN, Sin., mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Unenjambre de abejas atacó a una turista menor de edad
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de nombre Ariadna de nueve años de edad, cuando se bañaba en las playas del Maviri, en el municipio de Ahome, por lo que tuvo que ser hospitalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de los Mochis.
Los datos que se conocen, es que la mejor originaria de Cabo San Lucas, en Baja California, quien viajó para pasar unos días de vacaciones con familiares al municipio de Ahome, se metió a la playa que se ubica en el área de restaurantes.
En forma imprevista, sus familiares y comensales de los restaurantes de pronto escucharon gritos y se percataron de una enorme nube de insectos que se encontraban cerca de ella, por lo que la mejor tuvo que sumergirse por varios minutos bajo el agua para evitar seguir siendo atacada por las abejas.
Un elemento de Protección Civil que se encontraba en la playa del Maviri le brindo auxilio, ya que presentaba lesiones en su rostro y hombros y en la cabeza, por lo que solicitó una ambulancia que la traslado al hospital número 2 del Seguro Social para su atención, dado que presentó síntomas de intoxicación.
Pese a que la menor presentó problemas en su respiración a causa de las picaduras de los insectos, el personal médico descartó que Ariadna presente complicaciones en su salud por este ataque.
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