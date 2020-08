"Enjuiciar expresidentes, un hecho histórico", dice López Obrador

Ante el inicio de la junta de firmas para poder realizar una consulta ciudadana que busque enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que juzgar a exmandatarios no es cualquier cosa, sino que, indicó, es un acontecimiento y un hecho histórico.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no ha hablado con ninguno de los expresidentes sobre el caso de Emilio Lozoya, pues señaló que este es un asunto que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

"No he hablado con ellos (con ex presidentes), pero bueno ya es claro lo que se ha dicho, es un asunto que lleva la Fiscalía. Ya se dio a conocer la denuncia del señor Lozoya, todos los relacionado con el señor García Luna, es cada vez más público, cada vez se sabe más, se está cumpliendo con eso de qué se informe a los ciudadanos, y la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y para que no se piense que es venganza se está proponiendo que haya una consulta a los ciudadanos. No hay que tenerle miedo al pueblo, el pueblo es mayor de edad, sabe lo que conviene y lo que no conviene.

"Quién decide es la Fiscalía, pero de todas maneras es un asunto importante para el país. No es cualquier cosa enjuiciar expresidentes, es todo un acontecimiento, un hecho histórico, vamos a eso o no, y argumentar los pros y los contra, pero es muy interesante la verdad todo este asunto", agregó.