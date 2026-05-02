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Enrique Inzunza reaparece en Badiraguato tras acusaciones de EU

El Departamento de Justicia de EU acusa a Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa por narcotráfico y armas de fuego.

Por El Universal

Mayo 02, 2026 08:45 p.m.
A
Enrique Inzunza reaparece en Badiraguato tras acusaciones de EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El senador Enrique Inzunza reapareció en Badiraguato, Sinaloa, después de que se había ausentado del Senado de la República el pasado 29 de abril por acusaciones en su contra.

Reaparece Enrique Inzunza en su terruño en Sinaloa

A través de X, detalló que se encontraba en su "terruño", donde "recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y escuchar el canto de sus pájaros."

"Buenas tardes. Las y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo vivir los fines de semana. Hoy he tenido la oportunidad de volver a la magnífica biografía de (Benito) Juárez", comentó.

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Adelantó que el próximo 6 de mayo, comenzará la Comisión Permanente. "Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre. Ahí nos vemos".

Acusaciones del Departamento de Justicia de EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Inzunza, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Memdivíl, de narcotráfico y posesión de armas de fuego, a lado de otros siete exfuncionarios.

Comparado con Rocha Moya y Gámez Mendívil, es el único que no ha pedido licencia con el fin de separarse del cargo. Declaró que, de ser solicitado por parte de las autoridades competentes, acudirá al llamado.

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