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Ernesto Alarcón deja el PRI y se suma al PAN

Alarcón explicó que su adhesión no implica candidatura inmediata y criticó la falta de principios en el PRI.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:24 p.m.
A
Ernesto Alarcón deja el PRI y se suma al PAN

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El exdiputado local del PRI

Ernesto Alarcón
se sumó a las filas del

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Partido Acción Nacional.
En rueda de prensa, la dirigente del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, le dio la bienvenida al otrora legislador tricolor y recordó que su partido está abierto para recibir a las personas trabajadoras que quieran cambiar el rumbo de la Ciudad.
"Hoy desde Acción Nacional en la Ciudad de México lo decimos fuerte y claro: queremos de nuestro lado a aquellos que cuiden de las familias de México, no vamos a permitir que nuestra institución vuelva a ser lastimada por alguien que manche nuestra historia y nuestra herencia. Solamente a los buenos se les estará tomando en cuenta rumbo al 2027. Es en este camino que un capitalino bueno, que trabaja y con mucha herencia en Contreras, nos tomó la palabra. Te quiero agradecer, Ernesto Alarcón, la confianza que estás poniendo en Acción Nacional para hacer las cosas distintas en esta Ciudad", apuntó.
Ernesto Alarcón agradeció la bienvenida y aclaró que su incorporación no significa en automático que será candidato a alcalde en Magdalena Contreras. "El día de hoy vengo a sumar y me vengo a formar por respeto a todos los militantes de La Magdalena Contreras. Espero poder hacer un trabajo que destaque para que en un futuro inmediato se pueda definir cuál será mi participación, respetando siempre el trabajo de todos los compañeros panistas de la alcaldía".
Indicó que tomó la decisión de sumarse al PAN porque el partido tricolor dejó de vivir en la práctica los principios y valores de justicia social.
"Vi una práctica en donde muchas decisiones se toman lejos del territorio, donde la voz de quienes trabajamos todos los días con la gente se escucha menos, y donde la dinámica interna se ha alejado de lo que originalmente nos unía... Hoy he tomado la decisión de integrarme al Partido Acción Nacional porque encuentro un espacio donde los principios como la participación ciudadana, el respeto a la institucionalidad y el bien común tienen condiciones reales para ejercerse y fortalecerse, desde la apertura de su iniciativa ´Ahora te toca a ti´ ¡quiero decirles, aquí estamos!", puntualizó.

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