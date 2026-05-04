Ernesto Alarcón deja el PRI y se suma al PAN

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El exdiputado local del PRI

a las filas del

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En rueda de prensa, la dirigente del PAN capitalino,, le dio laal otrora legislador tricolor y recordó que su partido está abierto para recibir a las personas trabajadoras que quierande la Ciudad."Hoy desdeen la Ciudad de México lo decimos fuerte y claro: queremos de nuestro lado a aquellos que cuiden de las familias de México, no vamos a permitir que nuestra institución vuelva a ser lastimada por alguien que manche nuestra historia y nuestra herencia. Solamente a los buenos se les estará tomando en cuenta. Es en este camino que un capitalino bueno, que trabaja y con mucha herencia en Contreras, nos tomó la palabra. Te quiero agradecer,, la confianza que estás poniendo enpara hacer las cosas distintas en esta Ciudad", apuntó.agradeció lay aclaró que su incorporación no significa en automático que será candidato a alcalde en Magdalena Contreras. "El día de hoy vengo a sumar y me vengo a formar por respeto a todos los militantes de La Magdalena Contreras. Espero poder hacer un trabajo que destaque para que en un futuro inmediato se pueda definir cuál será mi participación, respetando siempre el trabajo de todos los compañeros panistas de la alcaldía".Indicó que tomó ladeporque el partido tricolor dejó de vivir en la práctica losde justicia social."Vi una práctica en donde muchas decisiones se toman lejos del territorio, donde la voz de quienes trabajamos todos los días con la gente se escucha menos, y donde la dinámica interna se ha alejado de lo que originalmente nos unía... Hoy he tomado lade integrarme alporque encuentro un espacio donde los principios como la, ely eltienen condiciones reales para ejercerse y fortalecerse, desde la apertura de su iniciativa ´Ahora te toca a ti´ ¡quiero decirles, aquí estamos!", puntualizó.