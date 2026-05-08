Escuelas particulares piden respetar calendario original

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario escolar 2025-2026, por lo que aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya modificado el calendario oficial de clases y labores administrativas, las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo conforme a lo originalmente establecido y ofrecido a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Señaló que dicha continuidad está respaldada por el contrato civil de prestación de servicios educativos firmado con los padres de familia, por lo que las instituciones pueden comunicar a sus comunidades escolares la permanencia de actividades sin que ello represente incumplimiento.

La asociación precisó que aunque es obligatorio respetar las fechas establecidas por la autoridad educativa para el registro y carga de calificaciones en plataformas oficiales —ya que posteriormente el sistema se cerrará—, esto no impide que las escuelas continúen con actividades académicas, de reforzamiento o extraescolares para evitar el rezago educativo en niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, sostuvo que las modificaciones al calendario no deben afectar a las familias que ya habían organizado su planeación escolar desde el inicio del ciclo.

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Tras una revisión de la legislación vigente, del comunicado de la Secretaría de Educación Pública, y de las necesidades de instituciones, docentes y padres de familia, ANFE-ANEP reiteró que las escuelas que deseen continuar operando pueden hacerlo conforme a los compromisos adquiridos desde el inicio del ciclo escolar, priorizando, dijo, el interés superior de la niñez y su derecho a la educación.

El organismo recordó que la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días, y que las autoridades educativas deben procurar el mayor número posible de horas efectivas de clase.

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También señaló que la ley contempla sanciones para instituciones que suspendan actividades en días y horarios no autorizados; sin embargo, afirmó que no existe disposición que impida la continuidad del servicio educativo en días no contemplados por el calendario oficial, cuando esto forma parte del acuerdo contractual con las familias.

En ese sentido, la organización sostuvo que, desde su perspectiva, quienes incumplen el marco legal serían las autoridades educativas al no garantizar el mínimo de días establecidos ni promover el incremento de horas efectivas de clase, además de advertir que la propuesta actual reduciría el ciclo escolar a 159 días.

Finalmente, ANFE-ANEP llamó a las comunidades escolares a continuar con las actividades educativas, a respetar los tiempos de carga de calificaciones y a mantener el trabajo académico posterior a las fechas oficiales. También pidió no caer en cobros o asesorías jurídicas que consideró innecesarias en este contexto.

La organización solicitó a la Secretaría de Educación Pública clarificar las fechas de cierre de plataformas y detallar las actividades previstas en las semanas previas al inicio del próximo ciclo escolar, además de reconsiderar la decisión tomada.

"Los invitamos a continuar trabajando por la educación en nuestro país y a concluir el ciclo escolar conforme a lo establecido en los contratos firmados con los padres de familia", concluyó el posicionamiento.