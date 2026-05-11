Escuelas privadas piden a SEP mantener calendario escolar original

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La

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) expresó su preocupación e inconformidad ante el anuncio realizado el pasado 7 de mayo por el secretario de Educación Pública,, sobre concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio.La organización hizo una lapara abrir unque permita a las escuelas particulares mantener el calendario originalmente pactado y concluir el ciclo de manera ordenada.de la, reconoció la facultad de la autoridad educativa para emitir directrices; sin embargo, señaló que la medida impacta lay la planeación pedagógica de las instituciones privadas.La Confederación indicó que unen losde clase compromete el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y lade las escuelas.También advirtió que adelantar el cierre del ciclo escolar genera afectaciones en la, particularmente paraque deberán ajustar el cuidado de sus hijos.Ladefendió además lade las instituciones particulares y sostuvo que las escuelas que cumplen con ladeben tener la posibilidad de agotar el tiempo de enseñanza programado para evitar quequeden pendientes.Las escuelas particulares reiteraron sude colaborar con las, siempre que las decisiones prioricen el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación completa.La Confederación propuso que laapliquepara permitir que las instituciones con capacidad operativa respeten el calendario original. La organización añadió que, aunque elrepresenta un evento relevante para el país, la educación no debe interrumpirse por ese motivo.