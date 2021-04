Espera AMLO evitar que sea el crimen organizado quien decida qué candidatos participan en la elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el mecanismo de protección a candidatos a un cargo de elección es para que la delincuencia no intervenga en los procesos que solo le interesan a los ciudadanos.

"Anteriormente se estableció como práctica que en algunas regiones dominaban las bandas del crimen y ellos incluso decidían quiénes serían los candidatos, quien sí y quién no.

"Queremos que se termine con esos actos intimidatorias, de agresión y intervencionismos un asuntos que no les corresponden a los grupos y que son asuntos de los ciudadanos, es parte de los democracia qué los ciudadanos decidan libremente y que los candidatos puedan ejercer los derechos constitucionales con libertad, con seguridad".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular feo Ejecutivo dijo que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, daría un informe.