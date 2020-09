Espera AMLO que España y Papa ofrezcan disculpas por abusos en conquista

En marco de las celebraciones de los 200 años de la consumación de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el gobierno de España y el papa Francisco ofrezcan disculpas y "en un cambio de actitud, con humildad" pidan perdón por los abusos cometidos durante la conquista de México.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas disculpas están pensadas en dejar atrás la confrontación y pensar en la reconciliación.

"Nos descartamos que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar a tras esa confrontación y hermanarnos igual hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo".

"Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al papa Francisco. Ya la Iglesia católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncie en el caso de México y consideramos que el año próximo puede hacer el momento oportuno".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que no busca el debate con la iglesia católica acerca de que si se excomulgó al cura Miguel Hidalgo por iniciar la lucha independentista "es un hecho de que fue juzgado, y es para nosotros el padre de nuestra patria".

"Sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento, tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos, pero si esto no sucediera no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento".

El presidente López Obrador indicó que independientemente de que tanto España como la iglesia católica puedan ofrecer disculpas, reiteró que el Estado mexicano ofrecerá una disculpa por los abusos cometidos contra las comunidades indígenas.

"Ya en el México independiente también hubo acciones represivas, de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de sus tierras, agua; esto fue lo que padecieron los mayas, lo que padecieron los yaquis, enfrentaron guerras, así se les conocía a las expediciones que se mandaban a la península de Yucatán y Sonora para exterminar a mayas y a yaquis".