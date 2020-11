"Estilo presidencial, gerencial y vociferante, desafío de elecciones"

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE), aseguró que la de 2021 será la elección más complicada y conflictiva de la historia moderna en México particularmente por un desafío: el estilo del presidente de la República, "que es un estilo gerencial, político, activo, activista, vociferante, polarizante".

Durante una mesa celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara titulada "Lo que tú y tu voto han construido: 30 años del órgano electoral de México", donde también participaron José Woldenberg, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, Ugalde dijo que las quejas de López Obrador en 2006 crearon un conjunto de reglas que buscan "atarle las manos al presidente, volverlo neutral".

"Creo que el presidente de la República, actualmente, lejos va a estar de comportarse conforme establece la regulación y creo que, en su momento, cuando el INE tenga que establecer esas restricciones, sacar esas tarjetas amarillas, habrá una fuente de conflicto muy complicado. Simplemente cito que sus conferencias mañaneras deberán suspenderse al menos durante las campañas electorales y creo que eso va ser complicado", dijo Ugalde.

Lorenzo Córdova, actual Consejero Presidente, comentó que en 2021 el INE buscará renovar pacíficamente los poderes públicos a partir del voto libre y de la equidad en la contienda.

"El primero es un ejercicio democrático, cuyas condiciones nosotros debemos poner sobre la mesa. La equidad la hemos venido cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo, pésele a quien le pese", dijo.

En el encuentro, moderado por Jacqueline Peschard, José Woldenberg, primer presidente de la institución electoral, señaló que el actual gobierno federal no valora la autonomía del INE y "desearía alinear no sólo al INE, sino al resto de los órganos de estado autónomos a la voluntad presidencial. Pero si ello llegara a suceder, perderíamos todos: los ciudadanos, los partidos y hasta el propio gobierno porque el ancla de la credibilidad en el expediente electoral se habría vulnerado".

El politólogo señaló que la actual coalición gobernante no ha asimilado del todo que, en la democracia, el poder tiene que estar vinculado, fragmentado y vigilado.

"Temo a una presidencia desbordada, una presidencia que no sea capaz de asumir que, como tal, tiene límites", dijo.

Agregó que cuando escucha al presidente decir que la justicia está por encima de la ley o que la voluntad popular está por encima de la ley, "lo que me preguntó es ¿y quién nos dice qué es la justicia? ¿Y quién nos dice qué cuál es la voluntad? Y normalmente el presidente es el que nos da la respuesta, como si él pudiera decirnos lo qué es justo y cuál es la voluntad popular".

Luis Carlos Ugalde señaló otros dos desafíos para las elecciones del próximo año. Una de ellas, dijo, es que otros actores están invadiendo facultades del INE.

"La semana pasada, la Cámara de Diputados se auto reguló en una función en la que es estrictamente del INE sobre qué modalidades tendrá la competencia por la reelección legislativa. Esto me parece de la mayor gravedad: ¿cómo ellos van a procesar y regular su propio proceso de reelección? Es una clara invasión de facultades", señaló.

El último desafío, indicó, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues hay una preocupación en muchos segmentos de la sociedad, de los públicos atentos, de los especialistas, de las autoridades electorales respecto a este comportamiento.

"No sigue bases estrictamente legales y constitucionales y eso me parece que sí es un riesgo porque cualquier decisión que el INE tome con base en la Ley y con base en su autonomía puede ser revocada por el Tribunal y eso genera un enorme riesgo", advirtió.