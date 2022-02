Estoy abierto a recibir a líder sindical de Pemex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está abierto a recibir al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SPTRM) Ricardo Aldana Prieto, siempre y cuando haya algo urgente que tratar.

"Debe recibirlo el director de Pemex –Octavio Romero Oropeza– porque es la autoridad que tiene que ver con la representación de los trabajadores, no veo ningún problema y si hay posibilidades yo lo recibiría si hubiera algo importante, si hubiera una cosa urgente".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que su gobierno tiene una buena relación con los trabajadores petroleros del país.

Sobre la inconformidad que ha generado el que Aldana –extesorero en la administración de Carlos Romero Deschamps–, el mandatario dijo que fue decisión de los empleados.

"Los trabajadores eligieron libremente, se crearon las condiciones para que votaran en libertad, en secreto, hay a quienes no les gustaron los resultados, pero fueron los trabajadores, nosotros no podemos suplantar a los trabajadores.

Recordó que ya no es como antes de que el gobierno proponía a un candidato, influía o permitía que se apoyara a ese candidato. "Eso ya no hay, no existe, ya se llevan a cabo estos procesos y se tiene que respetar el voto libre y secreto, y debe entenderse que son procesos".