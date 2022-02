Estoy al 100 de salud, bateando arriba de 300: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se encuentra "al 100 de salud", luego de que el pasado 10 de enero dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

"Estoy, de salud, al 100, recuperado. Estoy, además, practicando de nuevo beisbol y ya estoy bateando arriba de 300, pobremente", dijo López Obrador antes de concluir su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Luego de informar que se haría una prueba Covid para descartar coronavirus porque amaneció ronco y creía que era gripe, el presidente López Obrador informó el 10 de enero que dio positivo por segunda vez a Covid-19, por lo que se mantendría en aislamiento.

En esa ocasión mencionó que tenía síntomas leves, por lo que solo realizaría trabajo de oficina.

No sabemos lo que nos depara el destino, pero si termino mi mandato, me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo trabajar 16 horas diarias para hacer de 6 años, 12 años, expresó también en su mañanera de este lunes.