Estoy en segundo sitio mundial en encuesta de jefes de Estado: AMLO

Sin dar detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que según una encuesta internacional que mide a los jefes de Estado de todo el mundo, él se encuentra en segundo sitio, e informó que con base a su propia encuesta tiene un nivel del 64% de aprobación.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que con la pandemia del Covid-19 se ha mantenido y solo ha perdido dos puntos.

"Yo tengo mi encuesta, (tengo) 70%, 65, 64% de aprobación y a la pregunta "si hoy fuese la elección qué se quede o que se vaya", traigo 70% que me quede, 25% que me vaya, y 5% que le da igual".

- "¿No ha bajado?, se le preguntó.

- "Me he mantenido. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de Estado de los países, estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia, dos puntos, pero cada quien tiene su medición.

"Aceptado sin conceder, como dicen los bogados, yo gané con 31 millones de votos ¿cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? 45 millones, o sea estoy 14 millones arriba".

El mandatario señaló que este índice de aceptación es gracias a la población a quien calificó como su "ángel de la guarda".

"Gracia al pueblo, que es mi ángel de la guarda, gracias, muchas gracias al pueblo de México por eso no voy a fallarles, porque si no fuese por ese respaldo, no sería nada".