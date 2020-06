"Estoy harto de los que insisten en tergiversar mis palabras", reprocha embajador de EEUU en México

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, manifestó su molestia por la tergiversación que se ha hecho de un discurso, en el cual habló sobre la inversión en México.

"Estoy HARTO (sic) de los que insisten en tergiversar mis palabras de la semana pasada. En una plática de 1 hora, hubo una frase donde dije que no voy a mentir y "decir que es un momento oportuno para invertir en México SI (sic) se ven cosas desalentadoras para la inversión. Pero JAMÁS (sic)... dije que había llegado a tal conclusión", escribió Landau en hilo de mensajes difundidos a través de su cuenta de Twitter.

El diplomático estadounidense estuvo la semana pasada con la Concamin, donde habló de la inversión en México. Señaló que no puede mentir a los inversionistas estadounidenses, pues se dicen cosas desalentadoras en México. Pero habló también de un momento dorado que hay en territorio mexicano para atraer la inversión.

Landau recordó, a través de su cuenta de Twitter, que en el conversatorio virtual de la semana pasada también señaló que como amigo de México, no quiere ver un enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado.

"Porque realmente me parece que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre esos sectores ... y hay muchas soluciones ganar-ganar". Entiendo que hay muchas personas que quieren meterme palabras en la boca para fines de política doméstica. Pero una mentira no se hace verdad por repetirla", puntualizó.

Por su parte, Javier Lozano, exfuncionario federal en la administración del panista Felipe Calderón, pidió a Landau tener más tolerancia y sostener sus dichos.

"No, señor Embajador. Pues tenga más tolerancia. Lo que dijo lo escuchamos todos. Que se haya equivocado o arrepentido, es otra cosa. Pero no nos cargue el muerto. Asuma su responsabilidad y sus consecuencias", escribió vía Twitter.

A ello, Landau respondió con un "gift" en donde le dice a Lozano que él es una noticia falsa (you are fake news) y de fondo Donald Trump señalando.