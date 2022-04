EU analiza "todas las acciones disponibles" ante reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó este jueves que su país estudia "todas las opciones disponibles" bajo al T-MEC ante la política emprendida por el gobierno mexicano, y aseguró a congresistas que éste ya está informado sobre el tema.

En una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Tai fue cuestionada por el presidente del comité, Ron Wyden, sobre lo que está haciendo la Oficina del Representante Comercial (USTR) su equipo ante el incumplimiento, por parte de México, de los capítulos del T-MEC, en particular en materia energética y en el tema ambiental. "México está yendo en dirección opuesta a las promesas que hizo bajo el T-MEC", y "Estados Unidos necesita asegurarse que cada capítulo del T-MEC se aplique en plenitud y beneficie a empleados y negocios estadounidenses y que haya un clima más limpio en América".

Tai dijo coincidir con la visión de Wyden. "Mi compromiso es que el T-MEC debe aplicarse e implementarse en todos sus capítulos. Ese es un principio organizativo de nuestro trabajo".

Tai se declaró "profundamente preocupada por lo que ha ocurrido a nivel legislativo y regulatorio en la industria energética mexicana en los últimos meses".

Recordó que hace una semana se reunió con congresistas, ambientalistas y gente de la industria energética y que todos externaron su preocupación "respecto de la competitividad del mercado energético de Norteamérica y la competitividad de la industria energética de México".

La representante comercial aseguró que ella misma ya informó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se están estudiando las opciones bajo el T-MEC ante acciones como la reforma energética.

"Le he informado a México (...) y les aseguro que nosotros en la USTR estamos analizando todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para abordar estos problemas de modo que el T-MEC pueda funcionar para nuestros participantes (en el mercado energético) y proteger nuestro medio ambiente en los tres países", dijo Tai.

"México es un socio clave en el T-MEC y me parece que están pisando el freno a la reforma de las energías renovables", intervino Wyden.

"(En México) están analizando leyes que concentran el poder de mercado y la autoridad reguladora en manos de la compañía eléctrica estatal -la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-. Esto significará un mayor enfoque en los combustibles fósiles, con oportunidades limitadas para los proveedores de energía limpia", insistió.

El senador Mike Crapo añadió, a la preocupación por las acciones de México en el sector energético, la que existe en torno al sector agrario, y exigió hacer cumplir al vecino país con todos los capítulos del T-MEC.