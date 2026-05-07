EU debe bajar consumo de drogas y para tráfico de armas, insiste Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al presidente Donald Trump, quien amenazó con iniciar una intervención por tierra contra cárteles de la droga, si en el Gobierno de México "no van hacer la tarea".

"Sabemos muchas veces esto, lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios deshabilitados destruidos, personas detenidas... hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", refirió.

La mandataria dijo que el gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir el consumo de fentanilo en su país, y disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

"Lo que nosotros les pedimos desde el principio, reconozcan que tienen un problema grave de consumo y reconozcan también que el mismo nivel que está la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos, a ese mismo nivel tienen que reconocer que tiene que parar el tráfico de armas de Estados Unidos a México", expresó.

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Sheinbaum Pardo señaló que su administración quiere seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, pero "sin violar soberanía".

"El diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas, lo que no queremos es que no se rompa la confianza mutua que es uno de los cuatro puntos: Respeto a la soberanía integral territorial, responsabilidad compartida diferenciada, respeto y conciencia, confianza mutua, cooperación sin subordinación", detalló.

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"Ellos no han enviado a vinculados en delitos": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió pruebas a Estados Unidos, luego de que el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, advirtió que "vendrán más acusaciones contra políticos en México", también en el marco de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya por supuestos nexos con el narco.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que Estados Unidos no ha enviado a nuestro país a personas vinculadas en delitos de "huachicol" o en el caso Ayotzinapa.

"Lo he dicho yo muy claramente, entonces no protegemos a nadie. Pero para detener a alguien, pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas, que se envíen pruebas", declaró la mandataria federal.

"Hasta ahora no han enviado pruebas", agregó al referirse al caso de Rubén Rocha Moya.

"También queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 de personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol, no han enviado a nadie.

"Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, no han enviado a nadie. Entonces, es responsabilidad compartida y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas. Y aquí se juzga de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución", indicó.