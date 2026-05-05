Evade Maru Campos hablar sobre investigación por operativo con la CIA
"Se va a contestar en los términos que se debe de contestar", señaló
La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a remarcar la frase que dijo la semana pasada, en relación a que "vámonos enterando quién es quién", al señalar que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada.
"A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién", dijo este martes la gobernadora Maru Campos.
Afirmó que los mexicanos y los chihuahuenses están conscientes de la lucha democrática a través de muchas décadas, por lo cual se tiene claro el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza, por lo cual no deben de quedar duda, ya que "ahí están los hechos".
En la atención a medios de comunicación durante este martes, evitó dar su opinión de la licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sobre el llamado de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se debe de contestar.
Morena exige a Maru Campos licencia tras operativo CIA en Chihuahua
También, hay una petición ciudadana en la plataforma Change.org
Por su parte la Fiscalía General del Estado dio a conocer que será la Unidad Especializada que se creó para investigar el caso del narcolaboratorio, quien dé seguimiento al tema de los 50 agentes citados por la FGR.
no te pierdas estas noticias
Evade Maru Campos hablar sobre investigación por operativo con la CIA
El Universal
"Se va a contestar en los términos que se debe de contestar", señaló
Morena y PAN CDMX enfrentan posturas por visita de Díaz Ayuso
El Universal
PAN CDMX, a través de Raúl Torres, defiende la visita de Díaz Ayuso y destaca la importancia de relaciones internacionales.
Si piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota: Sheinbaum
El Universal
"Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo nos gobernamos", señaló en el aniversario de la Batalla de Puebla