Evelyn Salgado hace entrega de infraestructura en Iguala y Tuxpan

IGUALA

, Gro., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora(Morena)

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, en las que se invirtieronen beneficio de los habitantes donde se elaboró la Bandera de las Tres Garantías y de la comunidad deasciende la inversión que la administración de la mandataria suriana ha realizado en las diversaseny las localidades que comprende este municipio guerrerense para impulsar el desarrollo económico y urbano de la zona norte del estado.En esta gira acompañada del alcalde, la mandataria Salgado Pineda escuchó la explicación que hizo, titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, acerca de lassanitario.Dijo que representanpara dignificar las condiciones de vida de la población y fortalecer la infraestructura básica en el municipio. Y en la comunidad dese informó que su gobierno ha destinado más de 54 millones de pesos en distintas acciones y obras públicas.Ahí también se dio a conocer el avance de lade pavimentación con concreto hidráulico de la carretera, proyecto ejecutado por la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con una inversión superior a losA su vez,, titular de la CICAEG, expresó que la obra está próxima a concluir y beneficiará a más de, además de fortalecer la conectividad hacia la Laguna de, detonando el turismo y facilitando la comercialización de productos agrícolas.Más tarde, en la coloniade, la gobernadora Salgado Pineda inauguró la ampliación del sistema de drenaje sanitario, obra realizada con recursos estatales y municipales que tuvo una inversión dey beneficiará directamente a 4 mil 239 habitantes.En ese lugar,, director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, expuso que la escuela primaria "Braulio Ramírez" registra un avance del 90 por ciento en su proceso de remodelación integral, obra en la que el gobierno estatal ha invertido más dey que contará con una inversión adicional de 3.6 millones de pesos durante 2026 para su conclusión total.