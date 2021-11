Exige senador de PRI renuncia de López-Gatell por declaraciones "irresponsables"

El senador Manuel Añorve Baños exigió la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por sus declaraciones "irresponsables" y su mal manejo de la pandemia de Covid-19.

Durante la sesión plenaria del Senado de la República, el legislador priísta advirtió que la estrategia para hacer frente a la pandemia ya no debe estar en manos de un político como en el que se ha convertido López-Gatell, sino de un consejo de científicos, "que realmente se apliquen ante la alerta internacional" para evitar una situación de mayor gravedad en México.

Recordó que el subsecretario de Salud dijo que la temporada de influenza iba a ser mucho mayor y más grave que la llegada del Covid-19, que no era necesario el uso del cubrebocas y que si llegábamos a 60 mil muertos iba a haber una catástrofe "y estamos llegando desgraciadamente, con cifras del Inegi, a casi 450 mil fallecimientos".

Señaló que recientemente, López-Gatell declaró que la información difundida sobre los riesgos de las nuevas variantes, es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente.

"Y ahora, de una manera relajada, hace declaraciones irresponsables y estoy convencido que este servidor público, es tiempo de que renuncie, no puede estar engañando a la población mexicana, menos al Presidente de la República, cuando se deberían de estar tomando ya medidas, si no alarmistas, medidas por supuesto preventivas, y poder garantizarle la salud a los mexicanos", remarcó.

Por su parte, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez hizo un llamado para que se fortalezcan los filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, "sobre todo de aquellas personas que provengan del sur de África, aunque hoy la variante ya está en varios países, a través de una prueba. Está bien que el país no cierre sus fronteras, lo entiendo, es un tema económico, pero los que acabamos de viajar a la Cumbre de la COP nos pidieron pruebas y nadie nos ofendimos".

Dijo que con esa medida se podría evitar que para las fiestas de diciembre "tuviéramos en casa esta variante y pudiera poner en riesgo la seguridad de nuestro país".

A su vez, el senador de Morena Américo Villarreal, presidente de la Comisión de Salud, pidió esperar a tener información científica y técnica "para poder tener una determinación factible y no alarmar de más a la población".

Señaló que si se confirma que las manifestaciones de la nueva variante pueden ser leves, incluso "podría ayudar a que nuestra sociedad adquiera una inmunidad natural".