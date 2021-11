Exigen a AMLO acceso universal a medicamentos retrovirales

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, la diputada de Morena, María Clemente García, quien es transgénero y padece VIH, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice el acceso universal a medicamentos retrovirales.

"Conmino al presidente de la República y al secretario de Salud a que no olviden que hay personas como yo que estamos viviendo dos pandemias, que las personas LGBTI+ y quienes vivimos con Sida también somos pueblo, también somos pobres, y también merecemos ser parte de la cuarta transformación de la vida pública de México. Acceso universal a medicamentos retrovirales ya", exigió la legisladora.

Sostuvo que la salud en México debe ser una de las prioridades, incluida la atención al SIDA que ha cobrado la vida de cerca de 25 millones de personas en el mundo, y que en México tiene a más de 300 mil personas en vigilancia epidemiológica.

"No olvidamos que fue gracias a las organizaciones de la sociedad civil, y a través de muchas acciones directas que se logró que los gobiernos generaran programas, planes y apoyos para investigar al VIH y con ello controlar la epidemia. Literalmente nos estaban matando por la inacción, por la ignorancia, por la burocracia, por pensar que tener una identidad sexual diversa debe ser una condena e inclusive una causa de muerte", recriminó.

La diputada guinda también llamó a las empresas farmacéuticas a no lucrar con el padecimiento del VIH; "Desde aquí llamo a las empresas farmacéuticas al cese de los negocios, a que dejen de lucrar".

"Soy María Clemente García Morena, soy una persona que vive con VIH, me mueve la rabia porque he visto al morir personas cercanas, sufrir a mis amigos y a mis amores, considero urgente que el VIH deje de ser mortal por la falta de acceso a medicamentos, por la ignorancia, y por los prejuicios", concluyó.