Exigen destitución de Laura Rojas de la presidencia en Cámara de Diputados

La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados exigió la salida de Laura Rojas de la presidencia de la Cámara de Diputados después de que presentó una controversia constitucional contra el decreto presidencial para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2024.

Los diputados federales del PT, entre los que destacan, el vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña, se manifiestan en la máxima tribuna del país unos minutos antes de que inicio el periodo extraordinario de este martes.

Los legisladores de Morena portan cartulinas con leyendas como: "Presidenta retira la controversia. No representas a la mayoría". "Exigimos la destitución de Laura Rojas como presidenta. No representas la mayoría".

Los diputados gritan consignas como: "¡Fuera Laura. Fuera Laura!". Y también cantan "Laura no está, Laura se fue". Además del Himno Nacional Mexicano.

El pasado sábado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN) contra el decreto presidencial que permite que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad pública, al menos, hasta el 2024.