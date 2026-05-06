Expertos advierten que AICM está menos preparado para Mundial 2026

Ciudad de México, 6 may (EFE).- Expertos en regulación y competencia aérea advirtieron este miércoles que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luce menos preparado para absorber la demanda del Mundial de fútbol de 2026 que otras sedes como Guadalajara y Monterrey, donde observan mayor capacidad en los grupos aeroportuarios privados.

Expertos cuestionan preparación del AICM para Mundial 2026

Durante la presentación del estudio 'Eficiencia de Capital y Riesgo: Comparación Sectorial de Aeropuertos y Aerolíneas en México', el experto Víctor Hugo Valdes dudó sobre si el sistema aeroportuario de la capital mexicana está listo para "aguantar la demanda" de la Copa Mundial de la FIFA, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, frente a otras ciudades sede como Guadalajara y Monterrey.

El especialista, convocado por Games Economics, señaló que en los últimos años no hubo inversión suficiente en el aeropuerto capitalino y ahora trabajan a marchas forzadas para completar remodelaciones.

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Capacidad y mantenimiento en aeropuertos privados

Relató que, en una visita reciente al AICM, observó trabajos de mantenimiento que, a su juicio, debieron ejecutarse antes.

"Están cambiando plafones, creo que esa inversión se debería de haber hecho hace tiempo. ¿Van a estar listos? La verdad no lo sé", señaló.

En contraste, al referirse a los grupos privados que operan aeropuertos como los de Guadalajara, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, y Monterrey, Grupo Aeroportuario Centro Norte, el especialista indicó que "tienen capacidad" para soportar el flujo extra que implicará el Mundial.

En este contexto, la Federación Mexicana de Fútbol calcula que el torneo moverá alrededor de 3.000 millones de dólares en negocios, mientras que en el sector turístico se esperan ingresos superiores a 1.000 millones de dólares, con una previsión de hasta 5,5 millones de visitantes.

Los expertos en aviación recordaron que el AICM es el nodo del sistema aeroportuario mexicano y que su capacidad operativa se redujo de 61 operaciones por hora en 2022 a 52, luego a 43 y después a 44, una disminución cercana al 30 % que, advirtieron, todavía impacta al transporte aéreo.

Al cierre de su análisis, los especialistas insistieron en que el sector aéreo es crítico para conectividad, turismo, comercio y desarrollo regional, por lo que pidieron evitar decisiones regulatorias basadas en diagnósticos incompletos, especialmente ante un evento que pondrá a prueba la infraestructura del país. EFE

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