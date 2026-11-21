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CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes 20 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que tiene por objeto regular, registrar, controlar y vigilar los trámites y actividades relacionados con armas de fuego, municiones, artificios, explosivos y sustancias químicas.

Para la portación, señala que las licencias oficiales colectivas, las particulares colectivas, las particulares individuales y los permisos de transportación de armas de fuego serán expedidas por la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa).

Los requisitos para la expedición de las licencias particulares para personas físicas deberán acreditarse conforme al "modo honesto de vivir", el cumplimiento del Servicio Militar Nacional y la capacidad física y mental para el manejo de armas.

Destaca un examen psicológico que conste de una exploración del estado mental y el resultado de una entrevista psicológica dentro de "parámetros de normalidad".

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No haber sido sentenciado por delitos cometidos con el empleo de armas.